Uomini e Donne: ecco chi è il nuovo opinionista, un ex tronista

Uomini e Donne, ecco chi è il nuovo opinionista del programma. Un ex tronista dal volto noto, forse rubato alla prossima edizione del Grande Fratello.

Ogni tanto la produzione del programma Uomini e Donne decide di riciclare ex corteggiatori, e ripresentarli all’interno del programma nel ruolo di opinionisti. E’ successo con Jack Vanore, corteggiatore di Serena Enardu nel 2007 e opinionista qualche anno fa, e poi di nuovo con Mario Serpa, corteggiatore del primo Trono Gay. Il percorso di Serpa si è bruscamente concluso la scorsa estate, dopo la lite con Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne: chi è il nuovo opinionista

Accanto a Tina Cipollari è arrivato in questi giorni un altro ex tronista, Lorenzo Riccardi: nelle vesti di opinionista anche nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, Riccardi ha già litigato con Carlo Pietropoli. La puntata della lite probabilmente andrà in onda a gennaio 2020. Si vociferava che Lorenzo Riccardi sarebbe stato uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, ma questo suo improvviso ritorno Uomini e Donne sembrerebbe cancellare ogni aspettativa.

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi litiga con Carlo Pietropoli

Il Vicolo delle News racconta: “Maria manda in onda l’esterna di Carlo con Chiara. Giulio ogni tanto guarda Giovanna ma lei tiene gli occhi bassi, Giulia invece lo guarda sempre e apertamente, lo marca ben stretto. Comunque Carlo e Chiara litigano perché lui arriva arrabbiatissimo in quanto non gli è piaciuta la reazione di lei in puntata: quando lui ha detto che non dà molta importanza al bacio, lei ha risposto “idem” e la cosa non gli è andata bene, perché secondo lui un uomo queste cose può dirle ma una donna no. Lei cerca di spiegargli che l’ha fatto perché c’è rimasta male ed ha agito d’istinto per difendersi, ma volano parole grosse e insulti. In studio continuano a discutere pesantemente, lui le dice che è una mezza donna. Interviene quindi Lorenzo e lo attacca perché non deve assolutamente trattare le donne in questo modo, facendo lo stro**o e da vero cafone. Carlo si offende pesantemente e tra i due scoppia una lite molto accesa, tanto che il tronista si alza pure in piedi”.

