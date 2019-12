Teresa Langella e Andrea Dal Corso, l’annuncio: costretti a separarsi

La loro relazione è nata in modo turbolento a ‘Uomini e Donne’ e proprio nel programma della De Filippi hanno dato l’annuncio.

Ogni anno a ‘Uomini e Donne’ si formano nuove coppie, ma non tutte rimangono impresse nella mente dei telespettatori. Se il caso primo di coppia rimasta negli annali è quella formata da Tina Cipollari e Kikò Nalli, negli ultimi anni quella che ha avuto maggiore riscontro di pubblico è stata quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Lo scorso anno si sono formate diverse coppie, ma quella che rimasta nel cuore degli appassionati è quella composta da Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

I due hanno avuto un percorso accidentato durante il programma: Teresa ha da subito mostrato la propria propensione, ma Andrea in un primo momento non ha accettato la sua proposta di fidanzamento. Ne è nata una bufera social, con utenti pronti ad insultare Andrea per il suo atteggiamento. Il ragazzo è stato persino accusato di aver finto dei sentimenti per interesse. Poi però, il giovane ci ha ripensato ed ha fatto di tutto per farsi perdonare da Teresa. Il lieto fine tanto atteso è giunto ed i due giovani si sono messi insieme ed hanno cominciato a convivere a Milano.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, annuncio a sorpresa

Come da tradizione di ‘Uomini e Donne‘, Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono tornati in studio per riferire al pubblico e ai nuovi protagonisti come si sta evolvendo la loro relazione. I ragazzi hanno spiegato che dopo le difficoltà iniziali hanno finalmente trovato un equilibrio ed il loro amore è finalmente sbocciato. Però a breve interromperanno la loro convivenza. L’annuncio sulle prime ha preso in contropiede i fan, ma successivamente i due hanno spiegato che la separazione non è dovuta alla fine del sentimento, bensì a degli impegni lavorativi improrogabili. Teresa Langella, infatti, dovrà lavorare per un periodo continuativo a Roma e si dovrà dunque trasferire nella capitale. Il rapporto con Andrea continuerà a distanza e se questa prova verrà superata si progetterà un futuro nella stessa casa.