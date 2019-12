Bruttissima gaffe a Storie Italiane questa mattina su Rai Uno: Eleonora Daniele annuncia un servizio sulla fibrosi cistica, ma parte la macarena dei “Los Locos”.

Una bruttissima gaffe è andata in onda questa mattina su Rai Uno, durante la puntata del programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele.

La bruttissima gaffe a Storie Italiane

Poco prima delle ore 11:00, la Daniele ha annunciato molto seriamente un servizio che avrebbe raccontato la storia di Nicholas, un bambino di quattro anni affetto da fibrosi cistica sin dalla nascita. Il servizio doveva far parte della Maratona Telethon della Rai, iniziata Venerdì scorso. Quando il servizio è partito, però, invece che le fotografie del piccolo Nicholas sugli schermi sono apparse immagini di repertorio dei “Los Locos”, che ballavano allegri e festosi sulle note di “dale a tu cuerpo alegria y macarena”. L’errore non è sfuggito a nessuno, nemmeno sul web. Gli autori hanno evidentemente sbagliato a mandare in onda il servizio, ma hanno sostituito le immagini sbagliate con quelle giuste dopo pochi secondi. Il video della gaffe è stato pubblicato su Twitter dal profilo @see_lallero, accompagnato dalla didascalia: “Ho sperato che la regia tenesse in split la Daniele solo per vedere la reazione non appena è partito l’errore”.

