Stasera in tv – Viaggio nella Grande Bellezza, speciale Vaticano: anteprima

La Grande Bellezza – speciale Vaticano, stasera in tv su Canale 5 un viaggio nei segreti della Santa Sede in compagnia di Cesare Bocci: tutti i dettagli

“Seguiteci in questo viaggio, alla scoperta della Grande Bellezza del Vaticano come non l’avete mai vista”, promette Cesare Bocci nel promo del programma che stasera ci porterà alla scoperta dei beni culturali e artistici del Bel Paese lasciandoci comodamente seduti sul divano. Interverranno nel programma personalità di spicco e l’attore ci farà da guida per concentrarsi nella puntata di oggi sulle bellezze e i segreti del più piccolo e meraviglioso stato del mondo.

Viaggio nella Grande Bellezza: nel cuore del Vaticano assieme a Cesare Bocci

Sapevi che in Vaticano se usi il bancomat puoi scegliere le indicazioni anche in latino?

L’antico idioma è infatti la lingua ufficiale della Santa Sede. Il più piccolo stato del mondo, che conta 911 residenti (di cui 532 cittadini) è anche il più ricco del mondo per reddito pro capite. E queste sono solo alcune curiosità sulla nazione che si trova nel cuore di Roma.

L’attore Cesare Bocci con Viaggio nella Grande Bellezza, speciale Vaticano, stasera racconterà la storia di questo luogo in una passeggiata a piedi attraverso palazzi e monumenti di Città del Vaticano.

Eppure non soltanto questo: “Il mio stupore sarà davvero sincero. Del Vaticano io avevo visto soltanto San Pietro. È incredibile ma non ero mai entrato nei Musei Vaticani: visitarli deserti, accompagnato dal direttore Jatta, è stata a dir poco una fortuna”, ha raccontato con entusiasmo l’attore. Il programma ci porterà in luoghi non accessibili al pubblico e tramite un drone a panorami segreti.

“Ci affacceremo da una finestrella alta sopra il portone centrale di San Pietro e da lì vedremo l’intera basilica: sotto di noi ci sarà un mondo di tesori d’arte e l’incredibile agitarsi di migliaia di formichine che sono i fedeli e i visitatori. Poi arriveremo a pochi passi dalla Pietà di Michelangelo andando oltre la protezione che la custodisce: è pazzesca… Da un torrione vedremo l’alba illuminare San Pietro e tutta Roma. E poi c’è la Cappella Sistina! Starci dentro da soli è strano, resti senza fiato. Ti accorgi che tutto lì ha un significato. Penso all’affresco michelangiolesco della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre: è un film in due fotogrammi! A sinistra vedi Adamo ed Eva giovani, felici, forti… A destra eccoli, invece, scacciati dall’angelo, invecchiati, ingobbiti…”

Con Cesare Bocci Canale 5 sfida Alberto Angela di Rai 1

Canale 5 torna a creare programmi di divulgazione e lo fa investendo su Cesare Bocci. L’attore parlerà in questo appuntamento con ospiti d’eccezione:

il cardinale Angelo Comastri , arciprete della basilica di San Pietro;

, arciprete della basilica di San Pietro; il monsignor Georg Gänswein , Prefetto della Casa Pontificia;

, Prefetto della Casa Pontificia; Barbara Jatta, storica dell’arte e direttore dei Musei Vaticani.

“Bisogna saper affascinare e appassionare. In questo caso mi sono entusiasmato appena ho aperto il copione: leggevo ed ero curioso di sapere che cosa sarebbe venuto dopo. E infatti, quando ho visto lo speciale completato mi sono piaciuto perché io per primo mi sono appassionato e affascinato.”

“Mi piacerebbe raccontare alcune vicende storiche. Per esempio come l’Italia si è riunificata dopo la Prima guerra mondiale grazie al simbolo del Milite Ignoto… E non racconteresti Michelangelo? Per fortuna in Italia le ispirazioni non ci mancano!”

