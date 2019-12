Stasera in tv film – Il settimo figlio: cast, trailer e trama del film

Il settimo figlio è un film che mescola genere avventura e fantasy, con Ben Barnes e Jeff Bridges, e stasera, 18 dicembre, sarà in prima serata su Italia 1

Il settimo figlio, dal libro della serie fantasy La maledizione del mago di Joseph Delaney, è un film che congiunge sapientemente avventura e genere Fantasy. Pellicola del 2015, è stata diretta da Sergej Bodrov.

Il settimo figlio: sinossi del film

Stasera su Italia 1 ore 21.20

La guerra fra le forze soprannaturali e il mondo degli uomini era stata temporaneamente sedata da Master Gregory. Il potente mago era riuscito a imprigionare molti secoli prima la malvagia strega Madre Malkin che però è riuscita a fuggire grazie alla magia e alle proprie capacità. La strega, inizierà poco alla volta a definire il suo piano per potersi vendicare e, una volta scoperto questo Master Gregory sarà costretto a un gesto estremo. Si metterà sulle tracce dell’unico uomo in grado di salvare l’umanità: il settimo figlio di un settimo figlio.

Dalla vita semplice (e tremendamente annoiato) il giovane Tom Ward, si ritroverà catapultato all’improvviso in un universo a lui sconosciuto. Imparerà a difendersi e a combattere per la sua sopravvivenza e quella di tutta la razza umana.

Il settimo figlio cast completo:

Ben Barnes (Tom Ward)

Jeff Bridges (Master Gregory)

Julianne Moore (Mother Malkin)

Djimon Hounsou (Radu)

Alicia Vikander (Alice)

Il settimo figlio – trailer

