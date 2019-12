Stasera in tv – CR4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 18 dicembre

In prima serata CR4 – La Repubblica delle donne porta ospiti al femminile ma non soltanto: ospiti, anticipazioni e promo della puntata di Chiambretti a CR4

Oggi, 18 dicembre, in prima seratasu Rete 4 torna l’appuntamento con CR4 – La Repubblica delle donne, talk show satirico condotto da Piero Chiambretti. Fra gli ospiti di Chiambretti a CR4 ci sarà anche Wanda Nara, di cui è trapelata un frammento di intervista (che riportiamo di seguito). Ma chi altro sarà ospite a CR4?

CR4 – La Repubblica delle donne: ospiti di stasera

Su Rete 4 ore 21.25 # CR4 – La Repubblica delle donne, con nuovi ospiti e solito cast, riparte all’arrembaggio con Chiambretti e le sue interviste fuori dagli schemi. Fra gli invitati c’è anche Wanda Nara, che commenterà la cessione di suo marito Mauro Icardi al Paris Saint-Germain: “Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il PSG è uno dei club più importanti del mondo”.

La show girl commenterà anche i consigli sessuali di Antonio Conte: “Non saprei cosa dire, dovrei provare a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match, se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere”.

Di quando suo marito giocava all’Inter, Wanda Nara conserva un bel ricordo e non ha rimpianti: “Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i neroazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene”.

“Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei goal pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”.

CR4, altri ospiti:

Alfonso Signorini , con novità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, a cui parteciperà in prima persona come opinionista

, con novità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, a cui parteciperà in prima persona come opinionista Michela Vittoria Brambilla , la deputata si esprimerà sulle misure da adottare per salvaguardare gli animali e l’ambiente

, la deputata si esprimerà sulle misure da adottare per salvaguardare gli animali e l’ambiente Red Ronnie e lo chef Gianfranco Vissani, si contrapporranno in un dibattito incentrato sul veganismo

e lo chef si contrapporranno in un dibattito incentrato sul veganismo Vittorio Feltri, direttore di Libero, tornerà sulla stretta attualità e sull’amore come la sua rubrica

