Stasera in tv – Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 18 dicembre

Appuntamento a questa sera, mercoledì 18 dicembre, con una nuova puntata di Chi l’ha visto? in onda su RaiTre a partire dalle 21:20

Nuovo appuntamento questa sera su Rai3 a partire dalle 21:20 con “Chi l’ha visto?”. Parlerà l’autista di Matteo Messina Denaro, Francesco Mesi, che svelerà: “I servizi segreti mi hanno offerto un milione e mezzo di euro, mi hanno detto ‘ti cambiamo la vita per sapere dove si nasconde l’uomo più ricercato d’Italia'”. L’uomo ha sempre negato di aver collaborato e favorito la sua latitanza come rivelato alle telecamere della trasmissione di Raitre: “Ogni cosa l’addossano a lui. Ce l’ho sempre nel cuore, è una persona perbene”. Mesi è stato indicato dai pentiti Sinacori e Brusca come l’autista di Messina Denaro visto che era tornato dalla stessa clinica spagnola nella quale era andato il boss latitante.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Chi l’ha visto?, le curiosità

Durante la puntata condotta dalla solita Federica Sciarelli Gionata e il fratello si ritroveranno grazie alle segnalazioni dei telespettatori: “E’ anche casa sua e vorrei che lo sapesse”. Nei giorni scorsi è tornata in primo piano anche la vicenda di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. Un telespettatore ha inviato una foto alla trasmissione che assomiglia molto alla bambina scomparsa ormai 15 anni fa e mai più ritrovata incredibilmente. Appuntamento a questa sera, mercoledì 18 dicembre, con una puntata di Chi l’ha visto?

“E’ anche casa sua e vorrei che lo sapesse”: Nella prossima puntata in prima serata in diretta con Federica Sciarelli Gionata e il fratello si ritrovano grazie alle segnalazioni degli spettatori. Mercoledì 18 dicembre alle 21:20 su #Rai3 #chilhavistohttps://t.co/xjQXkHec9n pic.twitter.com/RmFTNS34h7 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) December 17, 2019