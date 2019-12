Sampdoria Juventus Serie A TIM streaming no Rojadirecta e formazioni

Mercoledì ‘anomalo’ della serie A TIM col match tra Sampdoria e Juventus: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 20.45, l’anticipo della serie A tra Sampdoria e Juventus. La 17esima giornata, a causa della Supercoppa Italiana, sarà un vero e proprio spezzatino, che parte oggi e si chiude a febbraio con la partita tra Lazio ed Hellas Verona.

Sampdoria Juventus: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match di questa sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento.

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi soltanto a piattaforme legali, soprattutto in occasioni come queste in cui le partite sono visibili in chiaro e senza abbonamenti. Così avrete garantita anche la qualità, ma non solo. Vanno infatti evitati siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto‘. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sampdoria Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Entrambe le squadre giocano per i 3 punti: i padroni di casa per uscire dalla zona retrocessione, gli ospiti per allungare momentaneamente sull’Inter. Queste le formazioni possibili:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, A.Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Jankto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. ALL.: Sarri.