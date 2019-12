Conosciamo meglio la storia del conduttore italiano Red Ronnie: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, nasce a Pieve di Cento il 15 dicembre 1951. Si diploma in ragioneria lavorando successivamente come cassiera in una banca locale. Molto appassionato di rock, inizia a fare il dj nella prima radio libera bolognese, “Radio Bologna Notizie”. Red Ronnie conduce un programma simile in un’altra emittente, “Radio BBC” (Bologna Broadcasting Corporation): Progressive Music. Il 19 novembre 1976 vince il premio per il miglior programma musicale alla rassegna Radio estate giovani, cui partecipano tutte le principali radio libere italiane. Poi lascia Radio Bologna trasferendosi a “Punto Radio” a Zocca, dove conosce Vasco Rossi. Nasce qui il suo nome d’arte Red Ronnie (Red per il colore dei capelli, Ronnie come il suo idolo il pilota Ronnie Peterson”. Fonda una radio indipendente con Bonvi, Lucio Dalla e Francesco Guccini: “Marconi & Company”, ma il progetto non decolla. Il progetto però non decolla e l’emittente viene chiusa alla fine dell’anno.

Fa le sue prime esperienze giornalistiche nelle stesse radio in cui lavora come dj. Per “Radio Alice” realizza un’intervista al fumettista Bonvi, di cui è appassionato lettore. Su “Punto Radio” conduce un programma giornalistico di interviste a piloti della Formula 1. Poi diventa anche conduttore televisione, iniziando da Telezola con il programma intitolato Red Ronnie the music and more con….Conduce il suo primo programma su una rete nazionale: Bandiera gialla su Italia 1. Poi presenta negli anni novanta conduce su Videomusic Roxy Bar vicendo tre volte il Telegatto per la miglior trasmissione musicale. Nel 1986 presenta Pinky, uno spazio musicale all’interno di Domenica In. Nel 1992 pubblica la sua prima enciclopedia con uscite settimanali in edicola, Il Video Corso di Chitarra. Nel 1996 parte un nuovo programma pomeridiano pensato proprio per gli adolescenti, chiamato Help. Poi si ritira dalle scene per realizzare reportage e interviste, come quelle celebri a William Congdon e al politico Fidel Castro. Poi la Volkswagen lo contatta per affidargli uno stand al Motorshow, la fiera automobilistica più famosa in Europa, ccon esibizioni continue di artisti. Inoltre, insegna anche Semiologia dello Spettacolo a Scienze dalla Comunicazione presso l’Università di Siena.

Red Ronnie è sposato e ha due figlie. Dal 1991 è vegetariano e poi vegano.