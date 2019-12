Omicidio Giorgio Ambrosoli, gli oscuri retroscena sulla morte dell’avvocato

Conosciamo approfonditamente la vicenda sull’omicidio Giorgio Ambrosoli: tutti i pezzi del puzzle che hanno portato al suo assassinio

La maggioranza delle quote della Banca Privata Italia, nata negli anni sessanta col nome di Banca Privata Finanziaria, è Michele Sindona, che sarà “un faccendiere spregiudicato in odore di mafia e P2, capace di operazioni finanziarie estremamente spericolate”, come descritto dal giornalista Antonello Piroso. La situazione è critica nel 1973 con Paolo Baffi, all’epoca governatore, che la mette in liquidazione coatta. Per cercare di risolvere la situazione del crack finanziario l’uomo chiama l’avvocato Giorgio Ambrosoli che, appoggiato da Baffi e dal capo della vigilanza di Banca d’Italia, Mario Sarcinelli, riuscirà a dimostrare che lo Stato non si sarebbe dovuto fare carico del fallimento dell’istituto bancario. “Quando fallisce una banca spesso c’è qualcuno che punta a inserirsi per lucrare su quel salvataggio”, dice Paolo Mieli. Lo Stato sarà assente ai funerali di Ambrosoli, ucciso per volere di Sindona nel 1979.

Omicidio Giorgio Ambrosoli, le curiosità

L’avvocato Giorgio Ambrosoli viene incaricato per la vicenda della liquidazione dell’istituto. Subito dopo aver ricevuto l’incarico contatta l’amico Pino Gusmaroli per aiutarlo nel compito arduo. Antonio Calabrò, vicepresidente del Centro per la cultura d’impresa, svelerà: “Se poche persone e pochissime istituzioni non avessero fermato Sindona, la Borsa di Milano oggi avrebbe un azionista di riferimento: la mafia”. Venivano dirottate le liquidità delle banche verso le società offshore di Sindona, con manovre sui depositi fiduciari. In una relazione depositata il giorno della morte di Aldo Moro, il 9 maggio 1978, lo stesso Giorgio Ambrosoli definirà Sindona un “maestro direttore e concertatore che ha potuto agire come ha voluto perché ben assistito da funzionari e amministratori e sindaci delle due banche”.