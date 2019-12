Monterrey Liverpool Mondiale Club streaming no Rojadirecta e formazioni

Seconda semifinale del mondiale per club tra Monterrey e Liverpool: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 18.30 di oggi 18 dicembre 2019 la seconda semifinale del mondiale per club tra Monterrey e Liverpool: chi vince affronta in finale il Flamengo di Gabigol, che ieri ha vinto in rimonta per tre a uno contro l’Al Hilal di Giovinco e Lucescu jr. La sfida è tra la squadra campione della confederazione dell’America del Nord e del Centro (CONCACAF) e i vincitori della Champions League.

Monterrey Liverpool: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match di questa sera che si gioca a Doha in Qatar viene trasmesso in diretta esclusiva e in chiaro su 20, che sta trasmettendo tutto il mondiale per club. Per chi non fosse a casa, c’è la possibilità di seguire la partita in streaming sempre attraverso il sito del canale, con il servizio Mediaset Play.

Si tratta di una sfida inedita, con il Liverpool che tenta di nuovo di conquistare il Mondiale per Club. Nel 2005, dopo la vittoria in Champions League contro il Milan, al termine di una finale pazzesca, perse poi in Giappone la finale della competizione contro il San Paolo.

Monterrey Liverpool, le due squadre in campo: le formazioni

Entrambe le squadre vogliono la finale, sebbene la squadra allenata da Klopp, reduce da un rinnovo di contratto, sia di gran lunga la favorita. Queste le formazioni:

Monterrey: Barovero, Montes, Sanchez, Funes, Pabon, Vangioni, Ortiz, Gallardo, Pizarro, Rodriguez, Medina

Liverpool: Alisson, Milner, Gomez, Henderson, Robertson, Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Salah, Origi