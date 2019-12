Michela Vittoria Brambilla, chi è: età, carriera e vita privata della politica

Conosciamo meglio la storia di Michela Vittoria Brambilla: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della politica italiana

Michela Vittoria Brambilla nasce a Lecco il 26 ottobre 1967. Figlia di Vittorio, imprenditore noto nel settore della trafilatura dei metalli, frequenta il liceo scientifico. Poi si laurea alla facoltà di Filosofia e in seguito ottiene il praticantato d’ufficio da giornalista e accede all’esame di stato diventando professionista. All’età di 18 anni è finalista per l’Emilia-Romagna a Miss Italia con la nomina di Miss Eleganza Emilia. Inoltre, lavora anche come modella per calze Omsa. Successivamente partecipa alla selezione italiana di Miss Universo. Conosce così Giorgio Medail, giornalista di Canale 5, la assume nel Gruppo Fininvest. Nel 1989 entra a far parte del Gruppo Fininvest – Mediaset (Videonews e poi Reti Televisive Italiane) entrando stabilmente della redazione centrale delle tre reti Mediaset. Partecipa come autore del programma, I misteri della notte, una di speciali dedicati alla vita notturna e dei locali di Hong Kong, San Francisco, Barcellona, Budapest, Milano e Città del Messico e Arcana. Inoltre, lavora per le trasmissioni Dovere di Cronaca, Dentro la Notizia, Off Limits, Ciack, Festivalbar, Club Estate realizzando numerosi dossier e servizi speciali. Dal 1990 è iscritta all’ordine dei giornalisti professionisti di Milano. Nel 1991 segue per il Tg4 la guerra del Golfo. Inoltre, è stata collaboratrice e inviata per vari giornali e riviste, tra le quali Cavalli&Cavalieri e Il Mio Cavallo.

Dopo l’esperienza giornalistica, entra a far parte del consiglio di amministrazione delle Trafilerie Brambilla SpA, storica azienda di famiglia leader nella produzione di filo d’acciaio inossidabile. Nel 2006 si candida anche alla Camera dei deputati nelle liste di Forza Italia in occasione delle elezioni politiche del 2006 nella circoscrizione Veneto 1 senza essere eletta. Inoltre, è stata Ministro per il turismo nel IV Governo Berlusconi e Sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Infine, è presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.

Chi è Michela Vittoria Brambilla: vita privata

Nel 2012 sposa Eros Maggioni, l’imprenditore con cui ha fondato il Centro medico lombardo di Cernusco Lombardone. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Vittorio Edoardo (2005), Stella Sofia (2014) e Leonardo (2017).