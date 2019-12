Michela Brambilla, chi è il marito Eros Maggioni: età, carriera, vita privata

Eros Maggioni è un imprenditore di successo e il marito di Michela Brambilla e padre dei suoi tre figli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Michela Brambilla ha sposato l’11 luglio 2012 Eros Maggioni, l’imprenditore con cui ha fondato il Centro medico lombardo di Cernusco Lombardone e dal quale ha avuto tre figli: Vittorio Edoardo (nato nel 2005), Stella Sofia (2014), e Leonardo (2017). Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Eros Maggioni

Eros Maggiori è nato a Merate (Lc) il 23 giugno 1967. Di professione imprenditore, svolge la sua attività prevalentemente in Italia e nel territorio lombardo. È stato collaboratore delle Trafilerie Brambilla S.p.A , una grande azienda operante nel campo del filo di acciaio inossidabile, con uno sviluppo commerciale a livello internazionale.

Eros Maggiori è inoltre presidente e fondatore del Centro Medico Lombardo, struttura di poliambulatori che riunisce diverse branche specialistiche e attività mediche, in particolare

l’odontoiatria e tutto ciò che ad essa è collegato.

Per il resto, Eros Maggioni cerca di passare più tempo possibile con la famiglia e nel (poco) tempo libero coltiva la sua storica grande passione per la storia dell’automobilismo, le auto e le biciclette d’epoca, che l’ha portato a vivere diverse esperienze di corsa in pista a livello amatoriale. Anche per questo è stato eletto nel consiglio direttivo dell’Aci, ma non senza polemiche per il suo presunto conflitto di interessi.

EDS