La Spezia, furgone investe due bambini di 5 e 6 anni: sono gravissimi. Il dramma accaduto nel tardo pomeriggio. Si indaga per capire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dell’autista del furgone.

In una strada al confine tra i comuni di Sarzana e Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia un furgone ha investito due bambini. Il più piccolo dei due è il più grave ed è stato trasferito al pronto soccorso in eliambulanza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bimbo di 6 anni invece è stato trasportato anche lui in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto. La mamma era a pochi metri dai due bambini ed è rimasta illesa.