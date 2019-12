Insegnante abusa di alunno 15enne | era stata una miss nel 2014

Una bellissima Insegnante abusa di alunno 15enne. Lei aveva ottenuto un importante riconoscimento di bellezza non molto tempo fa.

Desta scalpore l’ammissione di colpevolezza di una bellissima miss che ha abusato di un ragazzino di 15 anni. Lei si chiama BethAnn Ramsey Bearse, 29 anni, e nel 2014 era stata eletta Miss Kentucky. La donna lavorava come insegnante e questo l’ha portata ad avere degli approcci vietati con un suo studente. Ma a suo dire tutto sarebbe avvenuto senza cattive intenzioni. Gli inquirenti hanno portato alla luce uno scambio di foto compromettenti, che lei ha agevolato. “Avevo intenzione di inviarne una a mio marito”, giustificando la cosa come un errore. Il suo studente però ne ha chieste altre e lei ha acconsentito, dicendo di avere provato “paura di non placarlo”.

Insegnante abusa di alunno, la condanna è molto pesante

Un racconto fornito direttamente alla corte chiamata a giudicarla. Anche il giovanissimo ha poi fatto lo stesso. La vicenda è andata avanti tra agosto ed ottobre del 2018, e poco dopo la ex Miss Kentucky è finita in manette. Ora però ha ammesso di essere colpevole. “Io sono un’adulta e lui era solo un adolescente. È colpa mia e mi prendo tutte le responsabilità”. La Bearse insegnava Scienze Naturali, ma dopo questo episodio di abusi è stata licenziata. Ed è arrivata anche una pesante condanna a 20 di carcere, dal momento che è stata riconosciuta colpevole senza attenuanti. Inoltre dovrà sottostare anche a 50 anni di libertà vigiliata ed all’iscrizione nel registro dei molestatori. A pesare in negativo anche l’ammissione di detenere immagini di minorenni in comportamenti espliciti. Fattori che, nonostante l’ammissione di colpa, sono costati cari alla donna.

