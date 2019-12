Incendio Bologna | in fiamme palazzo del centro storico | un morto

C’è almeno una vittima nell’incendio a Bologna, dove un appartamento di un palazzo del centro storico ha preso fuoco. Vigili del fuoco all’opera.

Un incendio a Bologna ha portato alla morte di una persona. I Vigili del Fuoco sono intervenuti entro pochi minuti, raggiungendo il luogo del disastro. Si tratta di un palazzo situato in via Santo Stefano, nel centro storico del capoluogo emiliano. Qui al terzo piano è accaduto l’incendio, che ha bloccato quella zona di Bologna posta a poca distanza da piazza delle Sette Chiese. I pompieri sono ancora al lavoro L’intervento ha visto l’arrivo di una autoscala e di altri mezzi. Presenti anche i carabinieri e diversi agenti della polizia municipale. I lavori di soccorso vanno avanti con la strada del tutto chiusa alla circolazione. E da una finestra posta sotto al tetto è ben visibile del fumo che fuoriesce. La scoperta del cadavere è avvenuta dopo che alcuni vigili del fuoco sono riusciti a penetrare nell’appartamento da dove sono partite le fiamme.

LEGGI ANCHE –> Esplosione in un negozio: feriti 4 vigili del fuoco e 4 poliziotti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incendio Bologna, le fiamme scaturite da una mansarda

Il fatto ha avuto luogo alle ore 09:30 e continuano ad arrivare aggiornamenti in merito. Il fuoco è deflagrato da una mansarda al civico 38. Sono be otto i mezzi dispiegati dai Vigili del Fuoco e sembra che il fumo fuoriesca non da uno bensì da due appartamenti. La speranza è che a seguito di tutto questo non ci siano altre vittime. Di quanto successo ha dato notizia anche la Polizio Locale del capoluogo emiliano.