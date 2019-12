Conosciamo meglio la storia del figlio di Giorgio Ambrosoli, Umberto Ambrosoli: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Umberto Ambrosoli nasce a Milano il 10 settembre 1971. Consegue la maturità classica presso il liceo serale di Milano, poi si laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “La criminalità informatica nel sistema bancario italiano – Profili criminologici“. Diventa avvocato penalista specializzato nel diritto penale dell’economia. Successivamente viene nominato dalla Banca d’Italia in tre comitati di sorveglianza in procedure di rigore relative ad istituiti e società lombarde, nonché dal Tribunale di Bergamo come Rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione ad una emissione obbligazionaria triennale di un primario istituto di credito. Nel 2009 pubblica il libro Qualunque cosa succeda, parlando della storia di suo padre, l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, assassinato l’11 luglio 1979 da William Joseph Aricò. Dal 2009 al 2012 è stato editorialista del Corriere della Sera. Nel 2011 diventa membro del comitato di esperti per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese, presieduto da Nando dalla Chiesa. Nel 2012 diviene Consigliere di amministrazione di RCS SpA. Viene nominato Presidente della BPM SpA, mentre nel 2017 cura la rubrica Norme & Tech sul Corriere dell’Innovazione (mensile del Corriere della Sera). Nell’aprile del 2018 viene nominato presidente di Banca Aletti SpA. Inoltre, dal 2013 al 2016 è stato componente del Consiglio regionale della Lombardia.

Chi è Umberto Ambrosoli: vita privata

Umberto Ambrosoli è sposato con Alessandra Bersini. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Giorgio, Annina e Martino. Ha un account ufficiale Instagram dove condividi gli scatti della sua vita privata.