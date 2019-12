Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele: chi è, curiosità e vita privata

Chi è Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie e vedova di Pino Daniele: curiosità e vita privata, cosa fa e il rapporto con l’ex marito.

Sono passati quasi 5 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, che è deceduto a gennaio del 2015. Il cantante, poco prima di morire, stava attraversando un periodo difficile con la seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi, a cui era stato molto legato. La coppia aveva tre figli, Sara, Sofia e Francesco. Lei non ha mai scordato il cantante come ribadito in più occasioni anche dopo la sua morte.

Fabiola Sciabbarrasi e Pino Daniele: una lunga storia d’amore

I due sono stati insieme per 20 anni, ma poi la storia era giunta al capolinea circa un anno prima della morte del cantautore. Si erano conosciuti nel 1992 a casa del compianto Massimo Troisi. All’epoca, il cantante era sposato con Dorina Giangrande, ex corista. Con la modella romana fu un colpo di fulmine e lui decise di lasciare la moglie per la sua nuova fiamma. Da quel matrimonio, aveva avuto due figli, Alessandro e Cristina.

Fabiola Sciabbarrasi ha sfilato per le più importanti case di moda italiane come Blumarine, Versace e Armani. Di 14 anni più giovane del cantante, ne ha conservato il ricordo, tanto che ha appena scritto il libro “Resta l’amore intorno – La mia vita con Pino”. Il ricordo è ancora vivo, ma adesso per lei sembra esserci un nuovo amore: si tratta del modello 43enne Luca Di Tolla, noto per aver fatto parte del cast della dodicesima edizione del Grande Fratello.