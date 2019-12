Danilo Aquino, chi è: curiosità e vita privata dell’ex gieffino

Chi è Danilo Aquino, curiosità e vita privata dell’ex gieffino: che fine ha fatto il protagonista del Grande Fratello 15 dopo l’uscita dalla Casa.

Durante la sua permanenza nella Casa più famosa d’Italia, Danilo Aquino, giovane romano, protagonista del Grande Fratello 15, condotto da Barbara D’Urso, si è fatto notare soprattutto per la lite con Lucia Bramieri. Terminata quell’esperienza, ha preferito allontanarsi dal mondo della televisione. Infatti, di lui si sono un po’ perse le tracce.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Che fine ha fatto l’ex gieffino Danilo Aquino

Al termine di quell’edizione del reality show, il cui vincitore fu Alberto Mezzetti, Danilo Aquino era stato ospite di alcune trasmissioni tv, salvo poi sparire dal piccolo schermo. Nell’estate 2019, si torna a parlare di lui. Ma cosa è successo? Semplice: l’ex gieffino sta per diventare papà e proprio in estate ha annunciato la notizia via social. “Le mie bellezze” ha scritto il 32enne romano.

Il giovane uomo ha da tempo una compagna di vita, Giada Giuliani, che ha conosciuto lontano dai riflettori del piccolo schermo. Una storia ‘normale’ la loro, ben diversa da tante altre che sono costantemente al centro dell’opinione pubblica. Alla compagna, Danilo Aquino ha dedicato queste parole sui social: “Ho sbagliato molte volte nella vita ma ho fatto anche cose giuste e sceglierti è stata la cosa più giusta che potessi fare”. Quindi aveva aggiunto: “Sarai una mamma meravigliosa”.