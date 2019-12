Claudio Castrogiovanni, chi è: età, carriera e vita privata dell’attore

Conosciamo meglio la storia di Claudio Castrogiovanni: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore italiano

Claudio Castrogiovanni nasce a Catania l’8 marzo 1969. Inizia a intraprendere la carriera di avvocato, ma durante gli studi universitari dedica il proprio tempo libero a suonare e cantare con gli amici nei vari locali della città siciliana. Viene notato così dal regista di Jesus Christ Superstar che lo scritturò per anni portandolo ad esibirsi molte volte in tante località di tutto il mondo. Abbandona così l’esercizio dell’avvocatura per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. Si trasferisce a Milano dove frequenta tutte le scuole di recitazione necessarie per sviluppare il proprio talento. Nel 1995 partecipa al musical Jesus Christ Superstar, con la compagnia del Teatro della Munizione. Poi interpreta diversi ruoli in Evita e poi entra nel cast della versione musical di Grease nel ruolo di Sonny. L’attività nei musical prosegue con il musical di Peter Pan, dove interpreta Capitan Uncino. Poi debutta come attore al cinema nel film Malena di Giuseppe Tornatore. Nel 2007 entra a far parte del cast della miniserie TV Il capo dei capi interpreta il mafioso Luciano Liggio, mentre in Squadra antimafia – Palermo oggi interpreta il ruolo di Giacomo Trapani. Infine, ha scritto la sit-com radiofonica Gli sfrattati, andata in onda su Radio Capital e interpretata da Vladimir Luxuria. Nel 2019 è nel cast di Il silenzio dell’acqua, assieme ad Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Chi è Claudio Castrogiovanni: vita privata

Claudio Castrogiovanni pratica diversi sport nel tempo libero, come nuoto, basket, pallamano, ciclismo ed equitazione. Inoltre, ama la musica e suona la chitarra e le percussioni. Non si conosce molto della sua sfera personale.