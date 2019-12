Charlize Theron ha parlato di quando la madre è stata costretta ad uccidere il padre per leggitima difesa in occasione della presentazione del nuovo film.

Charlize Theron è di certo una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, oltre ad essere un’attrice dall’indiscutibile talento. In questi giorni sta presentando in giro per il mondo il suo ultimo lavoro, il film ‘Bombshell‘. Per questa pellicola la bella attrice sudafricana ha speso tutta se stessa, ne è produttrice e protagonista insieme a Margot Robbie e Nicole Kidman. Il film parla del caso di molestie sessuali avvenuto qualche anno fa a Fox News. L’anchorman dell’emittente televisiva, Roger Ailes, fu costretto alle dimissioni dopo essere stato accusato di molestie sessuali.

Charlize Theron: “Mia madre costretta ad uccidere mio padre”

Un tema delicato e molto attuale, visto che solo un anno fa è esploso il caso Weinstein e da allora tutte le donne molestate hanno trovato visibilità e coraggio per denunciare le ingiustizie ed il sistema corrotto. Charlize d’altronde sa benissimo cosa significa trovarsi ostaggio di un uomo violento e dispotico. L’attrice non ha mai nascosto di aver vissuto un’infanzia difficile a causa dei problemi con l’alcol del padre. Questo infatti era solito diventare violento dopo aver bevuto, al punto da fare temere lei e sua madre per la loro incolumità.

Proprio di questa parte della sua vita ha parlato con ‘Npr‘ in una recente intervista. Un giorno, infatti, la violenza del padre ha costretto sua madre a compiere un gesto estremo per salvare la sua vita e quella della figlia. Era il 1991 e Charlize aveva solamente 15 anni: “Mia madre e io eravamo nella mia stanza e ci spingevamo contro la porta perché tentava di sfondarla, era ubriaco – spiega – Nessuno di quei proiettili ci ha mai colpito, il che è solo un miracolo”. A quel punto la donna si è vista costretta a rispondere al fuoco ed uccidere il marito. Charlize ci tiene a precisare: “E’ stata legittima difesa“. La pensa così anche il magistrato che l’ha assolta dalle accuse nei primi anni ’90.

Non tutto il male viene per nuocere, poiché proprio dopo quel terribile episodio la ragazza venne mandata dalla madre a Milano, dove aveva vinto un concorso per diventare modella. Quello è stato il trampolino di lancio di una straordinaria carriera. Adesso che ha un ruolo mediatico e sociale, l’attrice condivide con i suoi fan e la stampa la sua storia, per fare capire che la violenza va contrastata e denunciata, prima che porti a conseguenze nefaste.

