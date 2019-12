Carlo Pietropoli | chi è il tronista di Uomini e Donne

Sta destando curiosità la figura di Carlo Pietropoli, tronista di ‘Uomini e Donne’ che sta guadagnando sempre più consensi.

Si fa largo a ‘Uomini e Donne‘ Carlo Pietropoli in qualità di tronista. Il giovane finora è sempre rimasto in disparte, non dando particolare modo per far parlare di sé. Di chi si tratta? Lui è originario di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. La sua data di nascita è l’8 luglio 1991. Sappiamo che da giovanissimo ha provato a sfondare nel calcio, per poi scegliere un lavoro più sicuro per l’immediato. Così ha deciso di specializzarsi come barman. A ‘Uomini e Donne Magazine’, la rivista ufficiale del seguitissimo programma di Canale 5, Carlo Pietropoli parla di sé stesso in questi termini. “Quello che vedete in televisione non corrisponde al 100% a chi sono veramente. Mi definisco semplice ma testardo ed apprezzo che le persone mi diano consigli. Però poi finisce che agisco sempre come mi dice la mia testa. Faccio ciò che credo rappresenti la cosa migliore”. E Carlo definisce se stesso anche come “un generoso. Dò tutto ciò che posso sia in amore che nel lavoro, così come in qualsiasi altra situazione”.

Carlo Pietropoli, che affinità con Cecilia Zagarrigo

Lui ha avuto diverse relazioni in passato. Di queste ne ricorda almeno tre molto significative. Tutte purtroppo naufragate per un motivo o per un altro. “Oggi che sono vicino ai 30 anni mi reputo cresciuto e più maturo anche in virtù di ciò che è stato in ambito sentimentale. Quelle esperienze mi hanno fatto crescere. Da diversi mesi sono single, ho scelto di partecipare a ‘Uomini e Donne’ per mettermi in gioco e per poter trovare finalmente la persona giusta per me”. I telespettatori di ‘Uomini e Donne’ hanno notato una certa affinità con Cecilia Zagarrigo volto già noto per avere preso parte sia a ‘Temptation Island Vip’ che proprio a ‘Uomini e Donne’ in passato. Pietropoli ha anche diversi ammiratori, e tutti loro sperano che con Cecilia possa nascere qualcosa di importante.