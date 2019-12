“Brozovic e Wanda amanti”: Fabrizio Corona finisce sotto processo per il falso scoop su un presunto flirt e adesso rischia anche la condanna.

I guai non sembrano finire mai per l’ex paparazzo dei vip, Fabrizio Corona. Stavolta, finisce sotto processo il prossimo 12 marzo a Milano con l’accusa di diffamazione. Le parti lese sono il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, l’ex nerazzurro Mauro Icardi e la moglie di quest’ultimo Wanda Nara. Tutta colpa di una vicenda vecchia di mesi che il sito ‘King Corona Magazine’ ha rilanciato.

Perché Corona rischia la condanna sul falso flirt Brozovic-Wanda

Corona aveva infatti rilanciato nei mesi scorsi le voci su una presunta relazione tra Marcelo Brozovic e Wanda Nara, che il settimanale di Fabrizio Corona riporta sulle pagine della rivista di gossip. Sia il mediano interista che l’ex capitano nerazzurro non sono rimasti a guardare. Erano così partite le querele e oggi il gup Ottone De Marchi ha deciso il rinvio a giudizio davanti alla Quarta sezione del Tribunale milanese.

Soddisfatto l’avvocato Danilo Buongiorno, che difende Brozovic, parte civile nel processo: “Il giudice ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l’accusa di diffamazione in dibattimento e ha disposto pertanto il processo”. A marzo Corona era finito in carcere dopo che è arrivata la decisione del giudice di sospendere l’affidamento terapeutico. Dovrebbe essere presto trasferito in un istituto di cura nei pressi di Monza, dove avrà la possibilità di trattare i problemi di salute mentale, sorti nel periodo di detenzione.