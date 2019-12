Brescia Sassuolo Serie A TIM streaming no Rojadirecta e formazioni

Si gioca il recupero della settima giornata della serie A TIM tra Brescia e Sassuolo: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 20.45, Il recupero della settima giornata della serie A tra Brescia e Sassuolo. La partita venne rinviata in segno di lutto e rispetto per la morte di Giorgio Squinzi, l’imprenditore presidente del Sassuolo. Si tratta di un match fondamentale in chiave salvezza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Brescia Sassuolo: come vederla in diretta streaming e in tv

Il recupero della partita in programma il 3 ottobre scorso allo stadio Rigamonti di Brescia sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento.

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi soltanto a piattaforme legali, soprattutto in occasioni come queste in cui le partite sono visibili in chiaro e senza abbonamenti. Così avrete garantita anche la qualità, ma non solo. Vanno infatti evitati siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto‘. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Per saperne di più –> Pezzotto, l’IPTV sbarca su Facebook e WhatsApp: cosa si rischia

Brescia Sassuolo, le due squadre in campo: le formazioni

Entrambe le squadre giocano per i 3 punti: l’obiettivo è ottenere la vittoria fondamentale in chiave salvezza. Queste le probabili formazioni in campo oggi al Rigamonti:

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Meteju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo.