Bimbo termina la cura contro il cancro, la mamma filma la sua gioia

Il filmato dell’esplosione di gioia di Steven, bimbo di 9 anni che ha finito la cura contro il cancro ha commosso il web diventando virale.

Non si può nemmeno immaginare cosa abbia provato Steven Cotter, bimbo dell’Oklahoma, quando la madre gli ha comunicato che doveva fare la chemioterapia e c’era il rischio che sarebbe potuto morire. All’epoca, agosto 2016, il piccolo aveva appena 6 anni e non aveva la minima idea di cosa fosse una leucemia linfoblastica acuta. Nel giro di un paio di giorni avrebbe capito che si trattava di una malattia terribile e che per avere una chance di sopravvivere si sarebbe dovuto sottoporre a cure giornaliere, a periodi di riposo, a forti dolori, nausea e altri effetti collaterali che gli hanno messo a soqquadro la vita.

Per sua fortuna la sua famiglia, in possesso di una fede granitica, non si è disunita ed anzi in questi 3 anni ha fatto tutto il possibile per stare al fianco di Steven, dandogli tutto il supporto e le iniezioni di fiducia di cui aveva bisogno. Qualche giorno fa il bimbo ha fatto la sua ultima seduta di chemio, un momento solenne e carico di tensione emotiva.

Steven guarisce dal cancro: le sue lacrime fanno commuovere il web

Al piccolo Steven è stato spiegato che il cancro era regredito e che ora non c’erano più tracce di cellule malate. Dopo quell’ultima seduta sarebbe stato libero da medicine e trattamenti invasivi, sebbene dovesse controllare spesso che la temibile malattia non fosse tornata. Un bagliore di speranza che adesso illumina la sua vita e che non può che donargli felicità. Per questo, dopo aver terminato la cura, il piccolo si è lasciato andare ad un pianto inconsolabile, un misto di rabbia, frustrazione, paura e felicità sfogate in quelle lacrime che gli solcavano il viso.

La scena è stata filmata dalla madre, la quale voleva conservare per sempre il ricordo di quel giorno in cui l’incubo è finito. Vedendolo piangere i parenti e gli amici presenti sono andati ad alzargli le braccia in segno di trionfo, quindi lo hanno abbracciato dandogli tutto il calore umano di cui aveva bisogno. Il video è stato postato sul web e in poco tempo è diventato virale. Tutti sono concordi con augurare il meglio a Steven e noi non possiamo esimerci dal fare lo stesso: in bocca al lupo.

