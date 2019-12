Barcellona Real Madrid: vedere streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Barcellona e Real Madrid è il recupero del Clasico della Liga Spagnola: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 20.00 di oggi 18 dicembre 2019 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Barcellona e Real Madrid, il Clasico della Liga Spagnola, tra le due eterne rivali quest’anno insieme in testa alla classifica. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Barcellona Real Madrid: come vederla in streaming e in diretta tv

In campo stasera le due squadre più forti di sempre nella Liga Spagnola. La partita di stasera è solo su Dazn, visibile anche a pagamento sul canale 209 di Sky. Il Clasico numero 276 doveva giocarsi lo scorso 26 ottobre, ma era stato rinviato per le proteste in Catalogna.

Barcellona Real Madrid in diretta: le formazioni

Parata di stelle dunque stasera al Camp Nou, dove – da quando allena il Real Madrid – Zinedine Zidane è sempre uscito imbattuto. Queste le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, F.de Jong; Messi, L.Suárez, Griezmann. All. Ernesto Valverde

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Benzema. All. Zinédine Zidane