Alessandro Iannoni: chi è il figlio della showgirl Carmen Di Pietro

Chi è Alessandro Iannoni, figlio della showgirl Carmen Di Pietro: quanti anni ha, perché è diventato famoso, rapporto con la madre.

Ha compiuto 18 anni da poco Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. La showgirl, dopo il matrimonio con lo storico giornalista Rai, Sandro Paternostro, di 43 anni più grande di lei e morto due anni dopo le nozze, si è fidanzata Giuseppe Iannoni, suo compagno storico. La coppia ha due figli, Alessandro e Carmelina, ma solo a febbraio 2015 si sposano.

Chi è Alessandro Iannoni e il rapporto con la mamma Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro ha di recente spiegato di avere avuto un rapporto complicato col figlio Alessandro. Il ragazzo è stato protagonista di uno scherzo alla madre nel corso della trasmissione ‘Le Iene’, ma non solo. Infatti, ha partecipato insieme a lei alla trasmissione di Raiuno, ‘Vieni da me’, raccontando proprio del rapporto con la madre. Ma contrariamente a quanto si possa pensare, il ragazzo è molto riservato.

Sappiamo che ha una sorella, di nome Carmelina, che è di sette anni più giovane di lui, e che suo padre è Giuseppe Iannoni, separatosi qualche anno fa dalla madre. Carmen Di Pietro, in un’intervista a un noto settimanale, lo ha appellato come ‘bamboccione’, spiegando di averlo mandato via di casa appena maggiorenne. Al momento, non sappiamo se il ragazzo è fidanzato, né se dopo il diploma abbia intenzione di andare avanti con gli studi.