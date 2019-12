WhatsApp, svelato un bug che manda in crash l’applicazione di Facebook

Dei ricercatori informatici hanno trovato una falla critica nell’applicazione di Facebook WhatsApp. Scopriamo insieme che bug hanno trovato nel software.

Sono passati pochi giorni dalla scoperta di un gruppo di ricercatori informatici della Check Point Software Technologies. Il gruppo di operatori avrebbe infatti trovato un bug (una falla, ndr) che potrebbe rivelarsi critico nel corso dei prossimi mesi. La problematica sarebbe dovuta da una lettura erronea di alcuni codici criptati nella chat dell’applicazione Facebook, che comporterebbe ad un crash corale e diverse gatte da pelare. Questa lacuna potrebbe rivelarsi una grande opportunità per gli hacker.

Bug di WhastApp, come funziona e come prevenire lil crash dei gruppi WhatsApp

La possibilità di produrre un crash per tutti i membri di un gruppo, potrebbe essere il perfetto soggetto di uno scherzo da parte di qualche annoiato hacker. I passaggi per innescare il bug sono i seguenti: Ottenere l’accesso al gruppo che sarà obiettivo dell’attacco e si fingersi un membro della chat. Poi modificare alcuni parametri specifici del messaggio e inviare al gruppo messaggi malevoli modificati, sfruttando WhatsApp Web e uno strumento di debug del browser Web. Infine, mettere in atto un crash continuo e inarrestabile a danno di tutti i membri della chat di gruppo, negando agli utenti l’accesso a tutte le funzionalità dell’applicazione. Il down dell’intero sistema di messaggistica costringerà gli utenti a disinstallare e re-installare l’applicazione per un corretto funzionamento. Onde evitare probabili crash, gli operatori informatici di Facebook si sono messi subito al lavoro per correggere il bug e hanno recentemente rilasciato un aggiornamento del sistema, versione 2.19.58. Check Point Research ha scoperto il difetto esaminando le comunicazioni tra WhatsApp e WhatsApp Web, la versione web dell’app

Bug di WhastApp, come prevenire il crash

Il consiglio per tutti gli utenti dell’applicazione è scaricare appena possibile il nuovo aggiornamento, prevenendo tutte le problematiche che potrebbe comportare il bug del sistema.