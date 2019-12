Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere: chi è il produttore

Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere, una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano: chi è il produttore e vita privata.

Nato a Verona nel ’64, da una famiglia aristocratica romana, Vasco Valerio è figlio di Roberto Valerio e la marchesa Cristina Tehodoli di San Vito e Pisaniano. Cresce nella Capitale coi genitori e col fratello più piccolo, Niccolò. Sin da giovane, decide di seguire le orme di suo padre Roberto, che è titolare di sale cinematografiche. Ne gestisce diverse a Roma,Verona e Vicenza.

Carriera e vita privata di Vasco Valerio

Nel corso degli anni, diventa egli stesso produttore e finanziatore di diversi progetti cinematografici, tra i quali il film Boom del 1999. Appassionato di golf, Vasco Valerio è sposato dal ’99 con l’attrice Vittoria Belvedere, con la quale ha avuto tre figli, Lorenzo, Niccolò ed Emma. Il loro matrimonio è considerato uno dei più saldi del mondo dello spettacolo. Ma ha vissuto anche un momento di crisi.

Lo ha raccontato lei a ‘Vieni da me’ parlando di un viaggio salvifico per la coppia in Marocco: “Grazie a questo Paese ho ‘ritrovato’ mio marito. Lui era diventato un po’ troppo mammo per Lorenzo e non se ne rendeva conto. Volevo lasciarlo, lui pensava che io avevo un altro uomo e chiama mamma per spiegarle che cosa gli avevo detto”. Il marito a quel punto parte per il Paese africano e c’è stato un ricongiungimento tra loro due: “Abbiamo riscoperto l’amore”.