Tiziano Ferro marito | donna lo offende e Mara Venier risponde a tono | FOTO

Tiziano Ferro marito: il cantante è l’ospite d’eccezione dell’ultima puntata di ‘Domenica In’, ma una utente non apprezza. La Venier non può stare zitta.

Tiziano Ferro insultato per avere un marito e per le sue preferenze in fatto di uomini. La cosa ha fatto infervorare Mara Venier, che nella puntata di domenica 15 dicembre della sua ‘Domenica In’ ha tuonato contro gli haters del cantante di Latina, che diverso tempo fa ha fatto coming out. Da allora (ma anche prima in realtà) il 39enne di Latina, interprete di numerose hit di successo, vive in totale felicità. E si è anche sposato, con lo statunitense classe 1965 Victor Allen, ex manager del settore marketing della Warner Bros. Tiziano e Victor si sono sposati alla fine di giugno a Los Angeles, festeggiando poi l’evento con un’altra cerimonia a luglio in una villa di Sabaudia. A ‘Domenica In’ il cantante ha descritto forse per la prima volta in pubblico come è sorto l’amore tra loro. “Tutto è nato mentre mi trovavo a Los Angeles per registrare il video di una canzone, che però poi non è più uscita. Da sempre bevo molto caffè e Victor mi disse che la caffetteria era lontana da lì. ‘Se vuoi ti accompagno io domani’, mi disse. Ed io accettai”.

Tiziano Ferro marito: “Ho capito subito che era l’uomo giusto per me”

Visualizza questo post su Instagram Tiziano sei grandeeeee!!! ❤️❤️ @tizianoferro ❤️🌹💓 #domenicain Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 15 Dic 2019 alle ore 6:58 PST

Il racconto continua. “Ne parlai ad una mia cara amica, conobbi Victor in quella giornata di lavoro intenso, lungo ma alla fine inutile. Restava solo lui. Poi quel caffè del giorno dopo divenne molto di più. Restammo insieme dalle 15:00 alle 19:00. Andai in bagno, mi guardai allo specchio e dissi a me stesso che era lui la persona della mia vita. Dopo 3 anni poi mi ha chiesto di sposarlo. Ed ora siamo qui, insieme e felici”. La coppia adesso vorrebbe provare ad avere un figlio. Il pubblico in studio ha ascoltato Tiziano Ferro quasi con commozione. Certamente ha mostrato la giusta sensibilità, come molti altri in studio. Ma è stata proprio Mara Venier a difendere il suo ospite con veemenza.

Mara Venier replica ad una utente ‘bacchettona’

Come sempre accade, la conduttrice di ‘Domenica In’ è solita scattare un selfie con il personaggio di turno che arriva nel suo salotto. Anche con Ferro è stato così, ma una utente ha lasciato un messaggio negativo. “Nel periodo delle feste natalizie che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un intervista ad un uomo che va appresso ad altri maschi”. La Venier ha replicato con classe e decisione allo stesso tempo. “Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno! Perché l’amore non ha genere, non è né maschio né femmina!”.