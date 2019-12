Sergio Vessicchio senza freni contro Barbara D’Urso: “Ti faccio nera”

Invitato a ‘Live non è la D’Urso’, il giornalista radiato dall’ordine per un commento sessista, Sergio Vessicchio, si è scagliato contro la conduttrice.

Tra gli invitati di ieri sera a ‘Live non è la D’Urso‘ c’era anche Sergio Vessicchio, giornalista radiato dall’albo per aver espresso un commento sessista nei confronti della guardalinee Annalisa Moccia. Il fatto contestato si è verificato lo scorso marzo, Vessicchio è stato prima sospeso ed il mese scorso radiato. L’ex giornalista però ritiene di aver subito un torto da parte dell’ordine, ha fatto ricorso sulla decisione e presentato querela. A suo avviso infatti, l’ordine avrebbe compiuto un abuso di poteri, cacciandolo per aver espresso una sua opinione.

Mentre spiegava le sue ragioni, la D’Urso lo ha interrotto dicendo che a suo avviso il provvedimento era meritato. Quelle parole hanno causato un’esplosione di rabbia da parte di Vessicchio che ha cominciato a scagliarsi contro tutti i presenti. La sua ira si è rivolta sopratutto contro Mughini e Alba Parietti: “Alba Parietti e Giampiero Mughini mi fanno schifo! Ma a ste due marchette della televisione cosa bisogna far pagare? Mughini è una vergogna, Alba Parietti non si sa neppure cosa fa nella vita. Mughini è un pagliaccio unico, un pappagallo a pagamento. Parietti sei squalificante!”.

Sergio Vessicchio attacca Barbara D’Urso: “Sei radiata dall’ordine”

Barbara D’Urso ha cercato di riportare la calma in studio ed ha ammonito l’ospite in collegamento, dicendogli che doveva moderare i toni. Questo, però, ha continuato la propria invettiva e si è scagliato proprio contro la conduttrice dicendole: “Sei radiata dall’ordine dei giornalisti! Io continuo a fare il giornalista perché c’è la sentenza a tuo favore. Vale per me e vale per te”. Barbara, piccata per quelle frasi, risponde che lei ha riconsegnato il tesserino di sua volontà perché facendo pubblicità non le sembrava eticamente corretto.

Ma Vessicchio è un fiume in piena e non si può arginare: “Tu fai una televisione becera, è questa la verità. Non vuoi che vengo perché io ti dico la verità in faccia, io ti metto ko! Ti faccio nera!”. Stanca di subire offese gratuite, Barbara D’Urso decide che non è il caso di continuare quel diverbio e stacca il collegamento.