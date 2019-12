Preti pedofili | Papa Francesco abolisce il segreto pontificio

Si farà di tutto pur di non avere più preti pedofili né in Vaticano né altrove. Papa Francesco prende una iniziativa molto importante in tal senso.

La chiesa non coprirà mai più i preti pedofili. Lo fa sapere Papa Francesca, che annuncia di avere abolito il segreto pontificio in merito a disgustosi casi del genere. Merito del ‘Rescriptum ex audientia’, grazie al quale, come riportato già all’art. 1, “non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti inerenti abusi sui minori“. E di questo controverso argomento, che vede migliaia di vittime e tanti altri aguzzini, spesse volte non assicurati alla giustizia e rimasti impuniti, si parla anche nell’art. 2.

“L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti“. Al successivo art. 3 invece, è riportato come “nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Preti pedofili, stretta imponente da Papa Francesco

Per tutti i casi inerenti i preti pedofili si passa dal segreto pontificio al segreto d’ufficio. Che tutela il buon nome dei soggetti coinvolti, in attesa di comprovare la effettiva colpevolezza degli accusati. Poi l’art. 4 stabilisce come “il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”. Questo lascia presagire una più rafforzata collaborazione con gli organi giudiziari dei diversi Stati.

Difatti quello Pontificio è a sua volta uno Stato autonomo ed a sé stante, con un apparato differente da quello italiano e di altri Paesi. Papa Francesco ha anche introdotto un obbligo di denuncia a cui i superiori di prelati che dovessero macchiarsi di gravi reati di colpevolezza verso minori sono tenuti a rispettare. Infine ecco l’art. 5. “A coloro che effettuano la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa”.