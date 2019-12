Nozze di quercia | coppia festeggia 80 anni di matrimonio | FOTO

Si chiamano nozze di quercia gli 80 anni di matrimonio. È il traguardo tagliato da una coppia ultrasecolare che vive insieme felicemente ancora oggi.

Hanno festeggiato le cosiddette ‘nozze di quercia’. E loro hanno rispettivamente 106 (saranno 107 il 24 dicembre) e 105 anni. Si chiamano John e Charlotte Henderson, ed il 22 dicembre avverrà l’anniversario del loro matrimonio. Si sposarono in Texas in tale data nel 1939, quando alla presidenza degli Stati Uniti c’era Franklin Delano Roosevelt ed il mondo era piombato nella Seconda Guerra Mondiale. Loro due ricordano ancora molto bene quel giorno, con una cerimonia alla quale prese parte solamente un’altra coppia. Entrambi si conobbero all’università. John riferisce che per far colpo su Charlotte spese ben 26 dollari – un cifra non da poco ai tempi – per comprare una Dodge Roadster usata. L’amore sbocciò durante il corso di Zoologia ad Austin. “I migliori soldi mai spesi in vita mia”, ha detto lui alla stampa incuriosita da questa bella vicenda delle nozze di quercia.

Nozze di quercia, John e Charlotte spiegano il loro segreto

Fecero seguito 5 anni di corteggiamento, poi il matrimonio, con luna di miele celebrata in un albergo di lusso a San Antonio. La camera costava 7 dollari a notte. Alla fine sono diventati lei una maestra di scuola elementare e poi un impiegato di una società petrolifera poi confluita nella potente Exxon. In precedenza John Henderson provò a sfondare come allenatore di calcio e di basket. Non hanno mai avuto figli. In compenso ricordano quando a metà anni ’50 acquistarono il loro primo televisore. Di storie ne hanno viste e vissute tante assieme. Ed entrambi affermano la stessa cosa. “Per far si che un amore duri così a lungo, nella coppia ognuno deve prendersi cura dell’altra. Nessuno dei due deve travalicare sull’altro”. Tutti e due hanno viaggiato molto. “Ci è sempre piaciuto visitare il mondo. Abbiamo visto la Scandinavia, la Cina, il Sud America e tanti altri posti. Poi abbiamo dovuto fermarci per limiti fisici”.

Gli 80 anni di matrimonio insieme sono un record

E come si fa ad essere così longevi? Lui sostiene che un bicchiere di vino ogni sera prima di cena, l’assenza totale di sigarette e superalcolici ed il giusto movimento fisico sono di grande aiuto. Entrambi vivono insieme in una residenza per anziani dotata di tutti i comfort. Ed è così dal 2009 all’incirca. Un altro dei piaceri di John è andare ad assistere almeno una volta all’anno dal vivo ad una partita della squadra universitaria di football dove lui ha giocato come guardia in gioventù. Queste sono le nozze più longeve in corso certificate ad oggi. Le nozze di quercia di Charlotte e John Henderson sono così finite nel Guinness dei Primati, con tanto di riconoscimento ufficiale da parte dell’ente che registra record di ogni tipo e genere. Nessuno è come loro.