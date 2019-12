Notifica anti bullismo su Instagram: ecco perché e di cosa si tratta

Instagram introduce una nuova misura di moderazione dei suoi contenuti online: la notifica anti bullismo. Ecco di cosa si tratta.

Dopo l’impostazione dell’età minima per potersi iscrivere a Instagram, 13 anni, sul social network arriva una nuova modifica: la notifica anti bullismo. Si tratta di una notifica che comparirà sullo schermo di tutti quelli che, in procinto di pubblicare un post, avranno aggiunto elementi ritenuti offensivi dall’algoritmo dell’applicazione. La notifica è attualmente ancora in fase di test in alcuni paesi, e verrà rilasciata gradualmente in tutto il mondo nei prossimi mesi.

Notifica anti bullismo online: l’ultima novità di Instagram

La notifica anti bullismo di Instagram ha come obbiettivo quello di diminuire la quantità di contenuti offensivi presenti sul social network, classificabili come atti di bullismo online. L’intelligenza artificiale dell’applicazione sarà in grado di rilevare automaticamente le didascalie simili a quelle segnalate dagli sviluppatori, e provvederà a consigliare all’autore di modificarla. L’intelligenza artificiale di Instagram, dunque, continua a crescere. Il social network ha diffuso anche un’immagine esemplificativa per fare capire agli utenti la funzione della nuova notifica: in essa vediamo un utente che sta per pubblicare un contenuto in cui tagga un’altra persona scrivendo “Sei stupido”. Prima di procedere con la pubblicazione del contenuto Instagram notifica all’autore che “Questa didascalia è simile ad altre che sono state segnalate“. A questo punto sarà decisione dell’utente se procedere comunque nella pubblicazione del testo, o modificarlo con parole più gentili. Il social spera così di poter educare le persone alla gentilezza, e far capire loro quali siano tutti quei commenti che, magari anche inconsapevolmente, potrebbero generare episodi di bullismo online. Grazie all’intelligenza artificiale le persone verrano informati di quali sono i termini e i toni che, se utilizzati, fanno sì che si infrangano le regole del social.

