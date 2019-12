Mattia Briga: carriera e curiosità, chi è il cantante romano lanciato da Amici di Maria De Filippi e ha partecipato al Festival di Sanremo.

Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, è un cantautore della scena romana, classe 1989, diventato famoso grazie alla sua partecipazione nel 2015 al talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2019, invece, prende parte al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo cantando Un po’ come la vita classificandosi ventunesimo. La sua carriera inizia giovanissimo nel 2010 quando autoproduce il suo ep di esordio. L’anno dopo, viene notato dall’etichetta discografica indipendente Honiro Label, con la quale ha pubblicato per il download gratuito il mixtape Malinconia della partenza.

Chi è il cantautore romano Mattia Briga

Esce invece nel 2012 il suo primo vero album in studio Alcune sere, disponibile anche per il download gratuito. Il disco è anticipato dai videoclip dell’omonimo brano Alcune sere e di In rotta per perdere te. Sempre in quell’anno collabora con artisti come Gemitaiz e Coez. Nel 2015 è entrato nel cast del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto nella classifica finale. Sempre nel 2015, vince il Premio RTL 102.5, assegnato dai radioascoltatori di RTL 102.5 per il suo singolo L’amore è qua. Esce, pubblicato da Honiro Label, Never Again, primo album distribuito dalla Universal Music Group. Il disco doveva uscire a fine 2014, ma la partecipazione ad Amici ha posticipato tutto

Il 26 giugno 2015 Never Again è stato certificato disco di platino dalla FIMI per aver venduto oltre 50.000 copie. In estate, prende parte alla terza edizione del Summer Festival classificandosi al secondo posto nella classifica finale della Canzone dell’estate con il singolo L’amore è qua, dietro ad Alvaro Soler. Esce poi il videoclip di un altro brano estratto da Never Again, intitolato Esistendo. La strada di Briga nel mondo della musica è segnata: a fine agosto è stato invitato dai Dear Jack in occasione del loro concerto all’Arena di Verona. Qualche giorno dopo, è sul palco dello Stadio Olimpico per la prima data del Tortuga Tour 2015 di Antonello Venditti. Palchi sempre più importanti, dunque, che anticipano il terzo disco, uscito a marzo 2016, e il suo primo libro, la sua autobiografia uscita un mese dopo.