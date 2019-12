Martina Smeraldi, chi è: età, carriera e vita privata della futura pornostar

Conosciamo meglio la storia di Martina Smeraldi, la futura pornostar italiana: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della sarda

Martina Smeraldi, il suo vero nome è Alessandra, originaria di Cagliari, ha soltanto 19 anni: “Ho scelto un nome d’arte, Martina Smeraldi. Non volevo usare un nome straniero ma un nome italiano e Martina mi piaceva; Smeraldi perché mi piaceva come cognome, era particolare”. Iscritta alla facoltà universitaria di Scienze dei Servizi Giuridici, è stata scoperta dal giovane attore adult, Max Felicitas, che l’ha spinta ad intraprendere la carriera a luci rosse. Come ha svelato nell’intervista con Rocco Siffredi i genitori non l’hanno presa bene: “Mia madre non è molto contenta, ma lo accetta. Mio papà invece non mi parla, ma gli passerà. Nei piccoli paesi le voci girano e arrivano subito. Non possono farci nulla”. Entrerà a far parte dell’accademia di Rocco Siffredi, regista e produttore porno: “Voglio fare questo lavoro perché mi piace il sesso e mi piace essere vista”. Inoltre, in un’intervista a La Zanzara ha rivelato: “Ci penso da più di un anno e a un certo punto ho contattato uno che ha lavorato con Rocco, Max Felicitas. Cercava delle persone per fare dei provini e gli ho risposto via Instagram. Ci siamo incontrati e abbiamo girato delle scene. Poi a Siffredi sono arrivata attraverso un’altra persona che aveva lavorato con lui. Sono molto determinata”.

Chi è Martina Smeraldi: età, carriera e vita privata

La giovane attrice porno ha svelato, inoltre, le sue prime esperienze sessuali: “Il primo rapporto completo l’ho avuto a 12 anni con un ragazzo di 15”. Sul suo profilo Instagram è molto seguita con 147mila follower con la nascita delle prime fan page a lei dedicate.