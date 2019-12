Luis Alberto, chi è il trequartista spagnolo che fa sognare la Lazio

Luis Alberto è diventato il trascinatore della Lazio che insidia la testa della classifica di Serie A, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Quando sembrava che il gol di Giovanni Simeone avrebbe sentenziato la sconfitta della Lazio dopo una striscia impressionante di vittorie, Luis Alberto ha trovato lo spunto giusto per pareggiare la partita e dare il là ad una rimonta che ricorda quella del Manchester United sul Bayern Monaco nell’indimenticabile finale di Champions del ’99. Per l’estroso trequartista spagnolo scuola Siviglia si tratta del 3° gol in campionato, ma anche dell’ennesima prestazione da trascinatore.

Solo 7 giorni prima Luis Alberto aveva letteralmente fatto ammattire i difensori della Juventus con delle soluzioni di gioco che solo lui riusciva a creare. Alla fine della partita è stato il migliore in campo e determinante in ogni azione da gol, visto che ha fornito la bellezza di 3 assist. I numeri, però, non rendono giustizia ad un calciatore dall’eleganza innata, con un destro morbidissimo e con una visione di gioco che pochi possono vantare.

Chi è Luis Alberto

Nato a San Jose della Valle il 28 settembre del 1992, Luis Alberto è cresciuto nel settore giovanile del Siviglia ed ha debuttato nel Siviglia Atletico (seconda squadra) nel 2009 a 17 anni. Rimarrà con i cadetti per 3 anni, mettendo a segno 25 reti in 77 partite. Nel 2012 viene inserito nella rosa della prima squadra, ma sarà un annata difficile e a fine anno verrà ceduto al Barcellona. Dopo una sola stagione con la seconda squadra del club catalano, Luis Alberto viene acquistato dal Liverpool. Anche la sua seconda grande occasione, però, sfuma poiché il trequartista non riesce ad emergere.

La svolta si verifica nel 2015, quando il Deportivo La Coruna decide di affidargli le sorti offensive della sua squadra. Le sue prestazioni attirano l’attenzione della Lazio che decide di regalarlo al suo tecnico. L’ambientamento è difficile e per quasi tutta la stagione lo spagnolo fa panchina. Con l’arrivo di Simone Inzaghi, però, trova spazio tra i titolari e comincia a mostrare il suo talento. La stagione 2016-2017 è quella dell’esplosione, quell’anno gioca sempre ed è, insieme a Milinkovic-Savic, il protagonista assoluto della Lazio. Lo scorso anno il suo rendimento, come quello di tutta la squadra, è calato nettamente, ma in questo primo scorcio di stagione sembra tornato sui suoi livelli e definitivamente maturato.