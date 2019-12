Jeremias e Soleil di nuovo insieme: come passano il Natale – VIDEO

Torna il sereno nella coppia composta da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, i due di nuovo insieme: come passano il Natale.

Sembra tornato il sereno nella storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez che era entrata in crisi. A lungo si erano rincorse indiscrezioni sulla fine della storia, poi era giunta la conferma. I due si sono conosciuti lo scorso anno a ‘L’Isola dei Famosi’ e durante la permanenza all’interno del reality si sono innamorati. Adesso, a quanto pare, c’è stato un ritorno di fiamma, per la gioia dei loro tanti fan.

La coppia è tornata anche a vivere insieme, in un appartamento di Milano, come confermato da 361 Magazine, che però spiega come non sia chiaro cosa faranno i due a Natale. Si domanda infatti la rivista web di gossip: “Decideranno di seguire Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina o si fermeranno in Italia? Ancora ci sarebbero dubbi a riguardo, ma una cosa è certa: non c’è niente di più romantico di stare in due a Natale”.