Giovanni Beta si ritira dall’Eredità: “Devo prendere il diploma”

Novità importanti a L’Eredità: Giovanni Beta, il giovane campione del quiz show, lascia il gioco e spiega che deve diplomarsi.

Per qualche giorno, tra i campioni al quiz show L’Eredità si è fatto notare un giovanissimo, che è riuscito a confermarsi più volte alla Ghigliottina, pur vincendo in una sola occasione. Stiamo parlando di Giovanni Beta: il ragazzo ha soltanto 18 anni e studia all’ultimo anno del Liceo Classico. Arriva da Siena e a quanto pare è stata la sua classe a convincerlo a cimentarsi nel quiz show.

Perché Giovanni Beta ha lasciato L’Eredità

Il giovane senese frequenta la quinta A del liceo classico Piccolomini e nelle scorse ore ha deciso di tornare a casa. Il motivo è legato proprio a ragioni di studio. Dopo aver vinto 12mila euro, infatti, per qualche serata è voluto essere partecipe della sfida, ma poi ha preferito mollare. “Facciamo sempre con la classe il gioco delle parole. A me riesce bene e così sono qui”, aveva spiegato il ragazzo presentandosi al programma.

Appassionato di cronaca e attualità, molto informato, per lui è arrivato però il momento di mollare, come qualche settimana fa, per ragioni diverse, aveva fatto ad esempio Niccolò Pagani. Anche la sua scelta era legata al mondo della scuola, ma lui è un insegnante e ha voluto fare la scelta che gli sembrava più giusto: tornare all’insegnamento, senza mai aver vinto alla Ghigliottina.