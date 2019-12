Frosinone: anziani intossicati, tragedia al pranzo di Natale

Frosinone: anziani intossicati e uno di loro muore, tragedia al pranzo di Natale, cosa è accaduto domenica nel borgo di Ripi.

Un dramma si è consumato a Ripi, un piccolo paese dell’alta Ciociaria, in provincia di Frosinone. La tragedia nel borgo, uno dei più belli del nostro Paese, è avvenuta durante il pranzo di Natale organizzato dal comune. A banchettare erano diverse decine di anziani, che nel rituale pranzo trovano un po’ di compagnia. Non sono ancora chiari i contorni di quanto accaduto, ma pare che gli anziani siano rimasti vittime di un’intossicazione alimentare.

Pranzo di Natale finisce in tragedia: cosa è accaduto

Il bilancio è tragico e parla di un anziano morto e di decine di intossicati. La vittima è un pensionato di 87 anni, Sossio Celli, molto conosciuto in paese, essendo anche il papà dell’ex sindaco. Gli intossicati invece sono ancora ricoverati in ospedale a Frosinone e tenuti sotto osservazione. La spiacevole vicenda è avvenuta domenica e ha coinvolto decine di persone. I convitati erano circa 300, tutti over 60, quelli che sono finiti in ospedale una trentina. Tutti hanno i sintomi classici dell’intossicazione alimentare: dissenteria, crampi allo stomaco e difficoltà respiratorie.

Tra questi, anche l’uomo di 87 anni, arrivato al nosocomio in condizioni gravi. I medici hanno optato per il ricovero ma nella giornata di giorni è sopraggiunto il decesso dell’anziano. Sulla vicenda drammatica stanno indagando i carabinieri in collaborazione con la Asl. I militari hanno già effettuato sopralluoghi e sequestri nella sede della ditta di catering che ha preparato i piatti. Non è però chiaro se ci sia correlazione tra quanto avvenuto e la morte dell’anziano. Intanto, il figlio dell’anziano e i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti, mentre l’attuale sindaco del paese, Piero Sementilli, anche lui presente al pranzo, ha contattato personalmente il ristoratore chiedendo delucidazioni su quanto avvenuto.

