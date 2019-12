Divorzio lampo | coppia si separa nel giorno delle nozze

Un uomo ed una donna si sposano per poi lasciarsi con un divorzio lampo nel giorno stesso del loro matrimonio. Colpa di un controverso episodio.

Un divorzio lampo pone fine in maniera prematura a quello che diventa di fatto uno dei matrimoni più brevi di sempre. Il fatto è accaduto in Galles, dove i promessi sposi Steffan Wilson ed Erin Mason-George si erano giurati amore eterno davanti a Dio. Salvo poi cambiare subito idea a causa di un episodio controverso accaduto durante il banchetto nuziale. Tutta colpa del fratello di lui, che gli faceva anche da testimone. L’uomo ha picchiato la sposa e cognata davanti a tutti gli invitati sgomenti. Il motivo di questo pestaggio è decisamente controverso. La sposa aveva chiesto al fratello del marito di andare a riposarsi, invitando altri ospiti ‘compari’ di quest’ultimo a fare lo stesso.

Divorzio lampo, il fratello dello sposo il responsabile

Il motivo? Tutti loro erano troppo ubriachi e stavano rovinando il ricevimento, oltre a molestare gli altri invitati. Ma l’uomo, sembra di giovane età, avrebbe preso la cosa come un estremo insulto. Così, visibilmente ubriaco, il fratello dello sposo ha inveito contro la cognata per poi afferrarla e trascinarla a terra lungo le scale. Tutto ciò è avvenuto nello scorso mese di luglio, anche se solo ora la cosa è diventata di dominio pubblico. Il fratello dello sposo deve ora scontare 240 ore di lavoro ai servizi sociali oltre a risarcire la ormai ex cognata. Il responsabile di questo matrimonio lampo ha infatti ricevuto una condanna per aggressione e violenza privata. Questo episodio ha fatto si che marito e moglie non si parlassero più proprio da quel fatidico giorno delle nozze. Il loro amore è finito così in frantumi.