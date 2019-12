Conosciamo meglio la corteggiatrice di Giulio Raselli, Giovanna Abate: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Giovanna Abate nasce a Roma nel 1995. La sua infanzia non è stata così tranquilla a causa di problemi in famiglia. I genitori si sono separati quando lei era piccola e per questo motivo ha sofferto molto. Attualmente gestisce un negozio di abbigliamento insieme alla madre proprio a Roma. Si è fatta conoscere perché è la corteggiatrice di Giulio Raselli nell’edizione di Uomini e Donne 2019-2020. La ragazza ha svelato al magazine del programma di Canale 5 le sue sensazioni: “Sono tornata a casa con tante perplessità, ma anche con la voglia di poter rivivere quella felicità che abbiamo condiviso nell’ultima esterna a casa. Per l’ennesima volta, però, mi accorgo che Giulio non riesce a darmi delle sicurezze né a spendere delle belle parole in studio per valorizzare quello che abbiamo condiviso insieme. Gli ho aperto le porte di casa mia, ma di fronte alla segnalazione di Giulia è passato tutto in secondo piano. Fa fatica a trasmettermi tranquillità e mi toglie qualsiasi certezza. Ogni settimana che passa mi rendo conto che quella stessa persona che in esterna riesce a trasmettermi tanto, in studio non mi dà nulla”.

Giovanna Abate chi è, vita privata

Giovanna ha due tatuaggi: una scritta sul polso sinistro e una all’interno del braccio sinistro. Sul suo profilo Instagram può vantare circa 113mila follower. Ecco il suo pensiero sull’amore e su chi vuole trovare: “Una persona che dà tutta se stessa pur di rendere felice chi le sta accanto, mettendo a volte al centro prima il proprio uomo e poi se stessa. È un errore che ho commesso in passato e che non voglio faccia più parte del futuro. Credo che l’amore sia qualcosa di talmente irrazionale che potrebbe trasformarmi in chiunque. L’unica certezza è che so quanto posso dare e quanto cuore ci metto nelle cose”.