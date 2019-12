Chaive Mesmer, chi è: storia della testimone che può “salvare” Chico Forti

Chaive Mesmer ha raccontato una verità che potrebbe radicalmente cambiare le sorti di Chico Forti. Conosciamola più da vicino.

Thomas Knott ha mentito. E’ quanto sostiene Chaive Mesmer, ex moglie dell’uomo indagato con la stessa accusa per la quale è stato poi condannato Chico Forti. Quella maledetta notte in cui fu assassinata la vittima le cose non andarono come lui ha sempre sostenuto. Ed è proprio in questa verità potrebbe celarsi l’ancora di salvezza per il nostro connazionale detenuto negli Stati Uniti, dove sta scontando una pena all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike.

Il profilo di Chaive Mesmer

Secondo Chaive Mesmer il suo ex marito, Thomas Knott – lui pure indagato come Chico Forti, ma poi prosciolto grazie al suo alibi – ha mentito sul luogo in cui si trovava la notte dell’omicidio per il quale lo stesso Forti è stato condannato all’ergastolo per omicidio.

Come noto il delitto risale a molti anni fa, per la precisione al 2002. Ma questa nuova testimonianza, unita a quella di Veronica Lee, potrebbe offrire a Chico Forti – che si è sempre dichiarato innocente e, quindi, vittima di un errore giudiziario – un motivo in più per sperare di uscire di prigione.

EDS