Quali sono le città dove viene celebrata la Befana in modo spettacolare con tante tradizioni storiche.

La Befana cade il 6 gennaio, un lunedì per questo 2020, e quindi diventa l’occasione giusta per regalarsi il primo lungo weekend di vacanza del nuovo anno. Dopo questa festa dell’Epifania, infatti, bisognerà aspettare a lungo prima di poter sfruttare dei ponti o delle festività per partire. Dove andare allora per celebrare la Befana? Quali sono le città che sentono e vivono con maggior ardore questa festa?

Le città dove si vive l’atmosfera perfetta per l’Epifania

Il motore di ricerca dedicato ai voli, Volagratis, ha analizzato quali sono le città dove le tradizioni legate all’Epifania sono maggiormente sentite. Ecco allora le mete da non perdersi in un weekend di vacanza per il 6 gennaio 2020.