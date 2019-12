Bambina rapita | estranea va via col passeggino poi la svolta

Durante lo shopping per le festività natalizie avviene un drammatico episodio con una bambina rapita in pochi secondi. Tutto finisce nei video della sicurezza.

Bambina rapita all’interno di un negozio durante gli acquisti per Natale. È quanto accaduto in un punto vendita a Roquetas de Mar, nei pressi di Almeria in Spagna, molto affollato nel momento in cui l’episodio ha avuto luogo. Per fortuna però uno dei dipendenti dell’esercizio commerciale si è accorto del fatto e ha impedito al responsabile di questo illecito, una donna, di fuggire. Questa aveva legato la bambina rapita in un passeggino e si stava indirizzando verso l’uscita, convinta di poterla fare franca. Successivamente la polizia ha arrestato la donna, identificata come una 20enne originaria della Costa d’Avorio e che da 2 anni vive in Spagna. Nel filmato, il giovane sospetto viene visto avvicinarsi ad una bambina in un passeggino mentre sua madre è via in cerca di qualcosa. Parla con la piccola per alcuni secondi e poi cerca di uscire dal negozio con il passeggino.

Bambina rapita, la responsabile avrebbe dei problemi psichici

Tuttavia uno dei lavoratori l’ha fermata, insospettito da qualcosa. In pochi secondi è stata rintracciata la madre della piccola, di nome Soraya. La rapitrice ha ricevuto una denuncia ed è finita subito dopo in manette. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la 20enne è stata sottoposta ad una visita psichiatrica. Difatti ci sarebbero state fin da subito avvisaglie relative a suoi presunti problemi psicologici. Dopo sole poche ore poi ecco la scarcerazione. Subito l’episodio aveva fatto pensare a qualche collegamento con una banda di trafficanti di bambini attiva nell’area. Cosa che però la Guardia Civil ha tenuto a smentire con decisione. Ad ogni modo le forze dell’ordine hanno annunciato che c’è una indagine in corso su quanto avvenuto. Ci sono anche le riprese delle telecamere di sicurezza del negozio a loro disposizione.