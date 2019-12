Al Bano madre, il cantante di Cellino San Marco parla da Simona Ventura e si confessa a cuore aperto dopo la morte della donna avvenuta nei giorni scorsi.

Il cantante Al Bano torna a parlare per la prima volta da quando ha perso l’adorata madre, pochi giorni fa. Il pugliese, sempre amatissimo, per un periodo breve si è chiuso in un silenzio assai significativo. Lo abbiamo visto ospite all’ora di pranzo di domenica 15 dicembre da Simona Ventura su Rai 2. Lì il 76enne cantante di Cellino San Marco ha ammesso di essere assai addolorato. “Ho un cuore a pezzi e che sanguina. Dovere dire addio alla mia mamma è stato terribile, mi ha arrecato un dolore immenso. Ho perduto quella che era la donna più importante della mia vita. È stata lei il mio amore più grande, in assoluto”.

Ed il cantante aggiunge: “Se non avessi avuto una madre come lei non sarei diventato quello che sono. Lei mi ha fatto due grandi regali. Ovvero l’amore incondizionato con il quale mi ha sempre dimostrato sostegno. Tanto nei momenti belli quanto in quelli brutti. E l’avermi trasmesso i veri ideali tipici del retaggio contadino. Valori che purtroppo non ci sono più. Parlo di amore per la famiglia ed il lavoro, la fede, il rispetto per gli altri e per la parola data”.

Al Bano madre, il cantante fa un appello a Romina ed alla Lecciso

Anche la madre di Al Bano amava cantare, e ha trasmesso questa passione al figlio. “Mi conforta il fatto che ora mamma ha ritrovato papà dopo tanti anni. Passeranno finalmente il Natale insieme, in cielo. Dopo un amore passato in terra così a lungo, finalmente ora possono rivedersi”. Carmelo, il padre di Al Bano morì a 91 anni nel 2005. Nel corso dell’intervista con Simona Ventura, il cantante ha anche rivolto un appello alle sue due ex, Romina Power e Loredana Lecciso.

Lui stesso ha auspicato che per Natale le due possano cominciare a costruire un rapporto di amicizia. Infatti è risapute che nessuna prova stima nei confronti dell’altra e viceversa. Donna Jolanda Il prossimo 1° gennaio avrebbe spento 97 candeline. E Romina le aveva promesso che avrebbero trascorso il Capodanno insieme, come tante altre volte. Per questo poi l’ex moglie di Al Bano non è andata al funerale. “Non me la sono sentita, ho sentito anche io troppo dolore”. Mentre Loredana Lecciso non ha voluto esserci per non attirare attenzioni indesiderate da parte dei paparazzi”.