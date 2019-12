Heather Parisi contro Checco Zalone: “Mi ha messo a disagio”

Esplode la polemica tra Heather Parisi e Checco Zalone. “L’immigrato? Solo luoghi comuni. Mi sono sentita a disagio” confessa la showgirl.

Heather Parisi non le manda a dire a Checco Zalone. Il video virale del noto attore pugliese, che con la canzone L’immigrato anticipa il suo nuovo film Tolo Tolo, non è piaciuto affatto alla storica conduttrice e showgirl.

In un post su Twitter la Nostra ha criticato Zalone definendo il video incriminato come “un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico”. “L’ironia è altro – ha chiosato Heather – l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune”. Ed è subito polemica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il j’accuse di Heather Parisi

La stessa Heather Parisi ha poi rincarato la dose con un post sul suo blog, rispondendo anche ai suoi critici: “Io ballerina tu Tarzan è il massimo che può scrivere una ballerina USA? Non è discriminante valutare i pensieri non per il loro contenuto, ma per chi sei, cosa indossi, il tuo accento? Ridurre ognuno a stereotipo culturale è la più grande pigrizia mentale”.

E ancora: “Quando l’ho guardato mi sono sentita a disagio, Checco Zalone sono certa sia la persona più liberale e tollerante di questo mondo ma non sono altrettanto certa che il suo messaggio giunga a destinazione nel modo che vorremmo”.

“Se per spiegare l’ironia di un video musicale devo scomodare i maitre a penser del giornalismo italiano e ricorrere a dissertazioni filosofiche – ha aggiunto Heather Parisi – vuol dire che il messaggio non è poi così chiaro e comprensibile dalla maggioranza di coloro che lo riceveranno. Ma è certo che alla fine rafforzerà l’idea che quei luoghi comuni rappresentino la sola realtà”. Il dibattito resta aperto.

Io ballerina tu Tarzan è il massimo che può scrivere una ballerina USA? Non è discriminante valutare i pensieri non per il loro contenuto, ma per chi sei, cosa indossi, il tuo accento? Ridurre ognuno a stereotipo culturale è la più grande pigrizia mentale. https://t.co/xRa1sbarLv pic.twitter.com/gXkoenBYt0 — Heather Parisi (@heather_parisi) 15 dicembre 2019

EDS