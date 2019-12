Giulia Fava, addio alla giovane mamma scomparsa a 35 anni

Addio a Giulia Fava: la giovane mamma di Monticelli Terme residente a Parma, scomparsa a 35 anni, il cordoglio per la sua morte.

Giulia Fava si è spenta a soli 35 anni: la donna, originaria di Monticelli Terme e da alcuni anni residente a Parma, era ricoverata all’ospedale Maggiore. Giovane mamma, lavorava come aiuto cuoca in una nota ditta di ristorazione, con sedi in molte parti del centro Italia. Tantissimi sono in queste ore i messaggi di cordoglio per la morte della giovane donna.

Cordoglio per la morte di Giulia Fava

Qualcuno sui social scrive: “Ciao Giulia, ci vediamo là, per quel poco tempo che ho trascorso in tua compagnia ho capito che eri una Ragazza intelligente e soprattutto una gran Mamma”. La giovane mamma aveva una malattia molto grave e rara. “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”, uno dei necrologi per ricordare la donna scomparsa.

Soprattutto tanti sono i messaggi rivolti ai familiari della povera Giulia Fava, scomparsa prematuramente. “Combattente e decisa fino a nuova vita hai saputo accompagnarci donandoci forza e speranza”, si legge ancora tra i tantissimi ricordi della giovane mamma apparsi sia sui social network che sulle pagine di stampa locale. Straziati dal dolore il marito Fabio e la mamma Nicoletta.