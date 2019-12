Belen, foto mozzafiato su Instagram: ecco il dettaglio “nascosto”

Belen ha postato su Instagram un’ennesima foto che ha mandato in visibilio i suoi tanti fan. Stavolta, però, c’è un dettaglio che fa la differenza.

Gonna cortissima, gambe da urlo, espressione estatica: Belen Rodriguez ha postato su Instagram un’ennesima foto capace di fare sognare (e non solo) i suoi tanti followers. Ad attirare l’attenzione, però, è soprattutto un dettaglio (quasi) nascosto. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Belen Rodriguez stupisce ancora

La foto postata poche ore fa da Belen Rodriguez in una story di Instagram, dicevamo, è irresistibile. La bellissima argentina indossa una gonna vertiginosamente corta, calze ricamate a pois e stivale scuro alto fino al ginocchio. Il suo fascino è innegabile, ma è un altro il dettaglio che cattura l’attenzione dei followers.

Gli occhi di tutti sono caduti sulla scritta in basso a destra, da cui si evince che a scattare la foto in questione all’avvenente showgirl è stato proprio suo figlio, il piccolo Santiago. Un fotografo speciale per mamma Belen, dunque, che ha deciso così di fare un piccolo regalo prenatalizio ai suoi fan. Che sia il primo scatto di una lunga serie?

Visualizza questo post su Instagram Il mio principino #S Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 16 Dic 2019 alle ore 9:48 PST

