Ahlamalik Williams, chi è il nuovo fidanzato di Madonna: vita e curiosità

Madonna ha un nuovo fidanzato, o toy boy che dir si voglia: è Ahlamalik Williams: ballerino 26enne. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Ormai è ufficiale: Madonna ha un nuovo fidanzato. E’ giovanissimo (c’è infatti chi lo definisce maliziosamente toy boy) e fa il ballerino (come altre “fiamme” della 61enne popstar che lo hanno preceduto). I due si conoscono da tempo: il back up dancer è infatti uno dei ragazzi che l’accompagnano da qualche anno. Alcuni recenti scatti, con gli innamorati che si abbracciano teneramente su un balcone di un hotel a Miami, non lasciano dubbi sulla nuova love story. Conosciamolo dunque più da vicino.

L’identikit di Ahlamalik Williams

Ahlamalik Williams ha 26 anni ed è conosciuto anche con il nome d’arte di SkitzO. È un ballerino professionista che ha lavorato con il Cirque du Soleil, nello show ispirato a Michael Jackson One. Dalla sua biografia ufficiale si apprende che è specializzato in forme diverse di danza hip hop. Originario di Sacramento, e figlio a sua volta di un ballerino, se ne sarebbe andato a Las Vegas per fare lo street performer.

Da un paio d’anni – e in particolare dal tour Rebel Heart – Ahlamalik lavora con Madonna. Qualche mese fa è diventato virale il video in cui lui le insegna a twerkare. Ed è proprio da quel momento che ha cominciato a spargersi la voce di una loro liaison amorosa (con gli immancabili commenti al vetriolo sulla loro differenza d’età).

Per Madonna, però, Ahlamalik non è certo il primo spasimante giovane. Basti ricordare che i suoi ultimi amori sono stati i ballerini Brahim Zaibat, che allora aveva 23 anni, Timor Steffens, che ne aveva 26, e il modello Kevin Sampaio, di 31. Ma la Rete, si sa, non perdona. E così, quando il misterioso fidanzato di Lourdes, la figlia di Madge, si è affacciato dal balcone di cui sopra, più d’un internauta ha perfidamente fatto notare che la mamma ha un amante più giovane della figliola…

EDS